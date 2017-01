%%%klarmobil.de und VSF&P lassen Comedian Simon Gosejohann mit Ziegenbock Elvis auf die Straße los%%%



Der Ziegenbock Elvis und Comedian Simon Gosejohann machen eine Einkaufspassage unsicher (Foto: klarmobil.de)

Der Kieler Mobilfunkanbieter klarmobil.de lanciert einen neuen TV-Spot. Darin schwingt der Comedian Simon Gosejohann das orange Mikrofon, das Key-Visual von klarmobil.de, zusammen mit dem Ziegenbock Elvis. Für die Kreation der Filme zeichnet die Hamburger Agentur VSF&P verantwortlich. blm Film betreute die Produktion der Clips.

"Flexibilität war schon immer unsere Stärke", erklärt Malte Günther, Marketingleiter bei klarmobil.de. "Das stellen wir in unserem neuen Spot jetzt noch einmal deutlich heraus und haben auch unser Tarifportfolio entsprechend überarbeitet. Dafür haben wir uns in diesem Fall ein kreatives Wortspiel ausgedacht, das im Spot für eine Überraschung sorgt und uns hoffentlich gleichermaßen Sympathie und Aufmerksamkeit beschert."

Ziel des neuen TV-Spots ist es, über die Flexibilität mit klarmobil.de-Tarifen zu informieren und die Lust auf den Wechsel anzuregen. Diese Botschaft ist mit einem Augenzwinkern verpackt und zwar mit der bildlichen Übersetzung von 'keinen Bock haben'. Simon Gosejohann hat dafür den Ziegenbock Elvis als Sidekick bekommen. In dem 25-Sekünder fragt Gosejohann Passanten in einer Einkaufspassage, ob sie "Bock haben", denn er hat einen wortwörtlich einen Bock an seiner Seite. Der neue klarmobil.de-Spot ist auf Sendern wie Pro Sieben, RTL und Tele 5 zu sehen. Begleitet wird der TV-Flight durch Online- und Social Media-Maßnahmen sowie der Informations- und Aktionsplattform www.klarmobil.de/mic, auf der die Werbefilme, Produkte, Meinungen, Informationen rund um die laufende klarmobil.de-Kampagne und den mobilen Lebensstil abgebildet werden.

Die rund 80-köpfige Agentur VSF&P gestaltete bereits im Jahr 2015 die Auftakt-Kampagne zum Thema Wechseln mit Gosejohann. Bei dem Dienstleister bilden Mirko Vasata, Magnus Schröder, Markus Wagener und Heiko Schmidt die Geschäftsführung. Seit dem vergangenen Sommer mit Heike Gudella außerdem eine neue Geschäftsführerin Strategie an Bord.