%%%Scholz & Friends Employer Branding startet den Arbeitgeber-Stärkenkompass%%%



Neuer Arbeitgeber-Stärkenkompass (Foto: S&F)

Mit dem Arbeitgeber-Stärkenkompass haben Scholz & Friends Employer Branding und die Stärkenkompass GmbH, Hamburg, ein neues digitales Tool entwickelt, um Stärken von Arbeitgebern zu identifizieren und damit eine Grundlage für eine Positionierung von Arbeitgebermarken zu schaffen. Was zeichnet ein Unternehmen als Arbeitgeber aus? Welche Leistungen werden besonders geschätzt? Welche Kultur und Werte werden im Unternehmen gelebt? Das sind einige der wichtigen Fragen in diesem Kontext. Antworten soll der Arbeitgeber-Stärkenkompass liefern. Er basiert auf anonymen Bewertungen von Mitarbeitern. Dadurch gibt er laut Scholz & Friends ein besonders realistisches Selbstbild als Grundlage für Employer Branding.

Viele Arbeitgebermarken versprächen genau das Gleiche, weil sie sich bei der Erarbeitung der Positionierung vor allem an den Anforderungen der Zielgruppe orientieren. "Wer aus der Masse herausstechen möchte, muss sich auf die eigenen Stärken berufen“, weiß Malte Fischer, Leiter Scholz & Friends Employer Branding. "In fast jedem Unternehmen steckt etwas Einzigartiges, das im Markt differenziert und eine hohe Attraktivität für die Zielgruppen besitzt. Der Arbeitgeber-Stärkenkompass hilft Unternehmen dabei schnell und einfach herauszufinden, was die Kultur ausmacht und welche Stärken das Unternehmen als Arbeitgeber besitzt", so Fischer.

Der Arbeitgeber-Stärkenkompass sei sehr schnell und kostengünstig umsetzbar und bietet ein glaubhaftes Ergebnis für jedes Unternehmen. In nur zehn Minuten könnten ausgewählte Mitarbeiter ihr Feedback abgeben.

Gründer und Geschäftsführer des Kooperationspartners Stärkenkompass GmbH ist Torben Schacht. Er sagt: "Mit unserem Stärkenkompass haben wir bereits sehr viele Erfolgsgeschichten begleiten dürfen. Daher freue ich mich, dass wir das Prinzip des Stärkenkompasses gemeinsam mit Scholz & Friends jetzt auch für Arbeitgebermarken ausweiten konnten." Scholz & Friends bietet den Kompass als einzige Agentur in Deutschland an.