%%%Mercedes-Benz mit Weihnachtsbaum-Event im Guinness Buch der Rekorde %%%

Die brasilianische Independent Agentur TODAY engagierte 342 LKWs und Dutzende von Fahrern für die Weihnachtskampagne für Mercedes-Benz in Brasilien, die es nun auch noch ins Guinness Buch der Rekorde geschafft hat.

"Mercedes hatte TODAY damit beauftragt, im Rahmen seiner Weihnachtskampagne die hohe Bedeutung der LKW-Fahrer in Brasilien hervorzuheben", erklärte Claudia Campos, Senior Marketing Executive bei Mercedes Benz Brasilien, zum Ziel der Aktion. Die TODAY-Kreativen hatten die Idee, dass die LKW-Fahrer mit Mercedes-LKWs einen Weihnachtsbaum formen sollten. Als größtes LKW-Bild schaffte es dieser Auftritt in das Guinness Buch der Rekorde.

Mit dem Werbe-Auftritt "The biggest Christmas Tree in the world" haben Mercedes-Benz und die brasilianische Werbeagentur TODAY gezeigt, dass LKW-Fahrer "undenkbare Dinge" erreichen können und damit das gesetzte Kampagnen-Ziel nicht nur für Brasilien, sondern nun sogar weltweit zur Geltung gebracht.