%%%Rheinbahn sucht neue Fahrgäste mit Jahns and Friends %%%

Die Düsseldorfer Rheinbahn AG beauftragt die Jahns and Friends AG mit ihrer Kundenkommunikation. Die ortsansässige Dialogmarketing-Agentur setzte sich in einer Wettbewerbs-Präsentation durch. Der Etat umfasst die Neukundengewinnung, Maßnahmen zur Kundenbindung sowie die crossmediale Angebotskommunikation.

Für Kirsten Gabriel, Vorstandsvorsitzende bei Jahns and Friends: "Wir haben bereits in der Vergangenheit sehr erfolgreich für die Rheinbahn kommunikative Konzepte kreieren und umsetzen dürfen. Auf der Basis dieser Erfahrungen ist es natürlich einfacher, die Bedürfnisse des Auftraggebers in zielgruppengerechte

Maßnahmen umzusetzen."

Ein besonderes Augenmerk wird die Agentur bei ihren Maßnahmen auf vernetzte und medienübergreifende Ideen richten. Gabriel: "Wir müssen die Menschen auf möglichst vielen relevanten Ebenen erreichen."

Ansprechpartnerin für die Agentur ist Sonja Emmerich, Teamleiterin Marktkommunikation bei der Rheinbahn. Im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr ist die Rheinbahn AG der größte Partner. Bundesweit gehört der Düsseldorfer ÖPNV-Anbieter, der rund 220 Millionen Fahrgäste pro Jahr befördert, zu den fünf größten Nahverkehrsunternehmen. Die rund 2.800 Mitarbeiter erwirtschaften einen Jahresumsatz von etwa 260 Millionen Euro.