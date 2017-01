%%%Ferrero und Ultra tischen kinder bueno in Cafés auf%%%

Nachdem Ultra einen Etat des italienischen Süßwarenkonzerns Ferrero mit hiesigem Sitz in Frankfurt gewonnen hat, setzt die Berliner Ambientmarketing-Agentur nun eine bundesweite Kampagne für die Marke kinder bueno um. Unter dem Motto 'Mein Moment. Mein Bueno.' laufen Promotion-Aktionen in 500 Cafés in 15 Großstädten.

Ziel der Kampagne ist es, kinder bueno neuen Nutzergruppen durch selektives Targeting vorzustellen. Die Nutzer sollen die Marke mit dem Moment des privaten Kaffeegenusses in Verbindung bringen. Dazu werden die kinder buenos in Cafés in einer Samplebox zur Verkostung angeboten. Gleichzeitig wird Kaffee in gebrandeten Bechern ausgeschenkt.

"In unserem Netzwerk können wir zielgruppengenaue Kampagnen aussteuern und bieten so ein Targeting wie bei Digitalkampagnen. Außerdem bringen wir Produkt und Konsumenten im richtigen Moment der Entspannung und am passenden Ort zusammen. Die Kombination vom Genuss eines duftenden Kaffees mit der Marke kinder bueno schafft einen nachhaltigen Moment bei der Zielgruppe", sagt Vian Feldhusen, Gründerin und Mitgeschäftsführerin von Ultra.

Feldhusen hob 2010 Coffee Ad aus der Taufe. Ultra ging dann 2014 als Erweiterung an den Start. Unter der Dachmarke Ultra lancierte Feldhusen die fünf Geschäftsbereiche Ambient, Guerilla, Promotion, Sonderumsetzung und Handelsmarketing. Seit 2016 komplettiert Robin von Gemmingen neben Feldhusen das Ultra-Führungsduo. Zu den Kunden der Agentur zählen neben Ferrero auch Marken wie adidas, BMW, Zalando sowie Werbe-und Mediaagenturen.