Lidl startet "Big on quality, Lidl on price" Werbeslogan

In Großbritannien macht der Discounter Lidl seinen neuen Werbeslogan "Big on quality, Lidl on price" schon vor dem Start der neuen Werbekampagne bekannt. Seit dieser Woche ist der Slogan auf der Website sowie den Direkt-Marketing-Kanälen zu sehen. Die Kampagne stammt von der Werbeagentur TBWA\London - sie vergleicht Lidl-Produkte mit den Produkten aus Konkurrenz-Supermärkten.Der neue Werbe-Slogan ersetzt "#LidlSurprises", den Werbeslogan von 2014, der bis vor kurzen noch in der englischen Weihnachtswerbung von Lidl zu sehen war.TBWA\London ist seit 2013 für den Kreativ-Account in Lidl Großbritannien zuständig. Die Aufgaben für Brand Media Planning und Media Buying verantwortet seit 2015 die Publicis-Tochter Starcom