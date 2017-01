%%%McDonald's und Starbucks sind die wertvollsten Restaurantketten-Marken %%%

Das japanische Finanzunternehmen Nomura hat den Markt der Restaurant-Ketten analysiert und dabei sowohl die Marken-Werte als auch die Entwicklungen betrachtet. Auf der Basis der Nomura-Studie ist der Fast-Food-Konzern McDonald's nach wie vor die mit Abstand wertvollste Marke in diesem Segment. Allerdings ist den Nomura-Experten aufgefallen, dass sich die Kaffee-Kette Starbucks deutlich stärker entwickelt als McDonald's und daher gute Chancen hat, den langjährigen Branchen-Primus mittelfristig als wertvollste Marke in diesem Bereich abzulösen. Im Dezember 2016 verkündete Starbucks (die weitgrößte Restaurant-Kette in den USA), dass sie bis 2021 nahezu 50 Prozent mehr Standorte weltweit eröffnen will.



Die Top-Ten der wertvollsten Marken bei Restaurant-Ketten



McDonalds 88.654 Millionen US Dollar Starbucks 43.565 Millionen US Dollar Subway 21.567 Millionen US Dollar KFC 12.386 Millionen US Dollar Pizza Hut 8.309 Millionen US Dollar Chipotle 8.031 Millionen US Dollar Domino's Pizza 4.869 Millionen US Dollar Tim Horton 4.673 Millionen US Dollar Burger King 3.685 Millionen US Dollar Panera 3.344 Millionen US Dollar

(Quelle: Nomura)