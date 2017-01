%%%Scholz & Friends Neumarkt begrüßt Aldi-Kinder in der Schweiz%%%



Mit diesem Werbemotive positioniert sich Aldi Suisse als "moderner Discounter" (Foto: Scholz & Friends)

Aldi Suisse und Scholz & Friends NeuMarkt in Hamburg starten zum Jahresbeginn ihre erste gemeinsame Werbekampagne 'ich-bin-ein-aldi-kind.ch' in der Schweiz. Der Discounter will damit eine neue Zeit einläuten – die Zeit der Aldi-Kinder. Diese legen laut Agentur sowohl Wert auf niedrige Preise als auch auf Qualität. "Sie wollen Bio, das sich jeder leisten kann und Produkte, die bei jedem Test überzeugen. Und sie wollen faire Löhne für Mitarbeiter, Partner und Lieferanten", heißt es in einer offiziellen Meldung.

Die Kampagne läuft in der Schweiz seit dem 1. Januar 2017 in TV, Out-of-home, Print, am Point-of-Sale sowie in digitalen Kanälen wie Microsites und Social Media.

Die neue Kampagne ist die erste Arbeit von Scholz & Friends NeuMarkt für den im Juli 2016 gewonnenen Kunden Aldi Suisse. Als Partner mit an Bord ist J. Walter Thompson/Fabrikant aus Zürich. Beide Agenturen gehören zu WPP. Die Friends aus Hamburg stehen im kreativen Lead und führen die Marke above und below the line. JWT kümmert sich darum, dass die Kampagne "typisch Schweiz" ist und die sozialen Medien bespielt werden. Vorheriger Betreuer des Discounters war Ogilvy.