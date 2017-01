%%%Zattoo und Icoo.Me realisieren Kampagne anlässlich des Umstiegs auf DVB-T2%%%



Zattoo inszeniert Probleme mit DVB-T2 wie das Ausrichten von Antennen mit einem Augenzwinkern (Foto: Zattoo)

Unter dem Motto 'I have a Stream' startet heute die neue in zwei Phasen angelegte crossmediale Kampagne von Zattoo. Bei der Ausarbeitung der Strategie der Kampagne wurde der TV-Streaming-Anbieter mit Hauptsitz in Zürich von den Hamburgern Eskil Puhl und Maurice Pfleiderer von Icoo.Me als Leitagentur unterstützt. Die Umsetzung der Kampagne verantwortet das Zattoo-Marketingteam inhouse. Anlass ist die Umstellung auf DVB-T2 am 29. März 2017, die rund 10 Prozent der deutschen Haushalte betrifft.



"Anfang 2017 ist genau der richtige Zeitpunkt, die Vorteile des TV-Streamings für die Verbraucher zu kommunizieren. Unsere neue 'I have a stream'-Kampagne ist Forderung, Anspruch und Vision zugleich. Sie ist grundpositiv", erläutert Jörg Meyer, Chief Officer Content & Consumer bei Zattoo. "Wir gehen fest davon aus, dass ein erheblicher Teil der DVB-T Nutzer in diesem Jahr zu alternativen Empfangswegen wechseln wird. Insgesamt schätzen wir die Zahl derer, die von DVB-T zu TV-Streaming-Angeboten wie Zattoo wechseln, auf eine halbe Million."



Die Kampagne wird bis April 2017 zu sehen sein. Zum Maßnahmenpaket zählen vier 25-sekündige Spots, die im Internet und Fernsehen auf die Vorteile des TV-Streamings hinweisen sollen. Die Videos wurden von der Produktionsfirma Who's mcqueen Berlin unter der Regie von Rainer Spix und der Produktionsleitung von Peter Golovtchiner produziert.



Begleitet wird die Zattoo-Kampagne erstmals durch Funk- und Out-of-Home-Werbung. Hierbei unterstützt 'Energy' als Marketingpartner. Auf dem Radio-Sender startet zum Jahresbeginn eine Aufklärungskampagne, in der der YouTuber Felix Bahlinger alias FelixBa Infomercials präsentiert. Er wird außerdem Informationen in Online-Tutorials vermitteln. Komplettiert werden die Maßnahmen mit Aktivitäten auf den Social Media-Kanälen, mit Performance- und PR-Maßnahmen. In der zweiten Phase ab März wird Zattoo mit einem weiteren Angebot für Umsteiger nachlegen und dazu im Februar informieren. Insgesamt investiert das Unternehmen einen siebenstelligen Betrag in die aktuelle Kommunikation.



Zattoo ist mit rund 17 Millionen registrierten Nutzern nach eigenen Angaben der größte TV-Streaming-Anbieter in Europa. Das Unternehmen ist in sechs europäischen Ländern präsent. Seit dem vergangenen Jahr kooperiert der Streaming-Anbieter mit dem deutschen Senderkonzern ProSiebenSat.1.