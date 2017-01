%%%Carat gewinnt globalen Media Etat der Standard Chartered Bank %%%

Das Media-Agentur-Network Carat , das zur japanisch-britischen Agentur-Holding Dentsu Aegis Network gehört, hat sich im Pitch um den globalen Media-Etat des Finanz-Konzern Standard Chartered Bank gegen Omnicom -Tochter OMD durchgesetzt.Das Management des globalen Media-Etats, inklusive Strategie, Planning und Buying, liegt beim Carat-Office in Singapur-Office und vom Carat-Netzwerk in über 60 Ländern realisiert. Die Standard Chartered Bank mit Hauptsitz in London ist mit Niederlassungen in 67 Ländern präsent.CEO von Carat für Asien Pazifik, Sean O'Brien, freut sich nicht nur auf die Arbeit für die Standard Chartered Bank, sondern sieht auch besondere Vorteile durch die bereits bestehenden Beziehung der Bank mit der Schwester-Agentur iProspect , die im Digital-Bereich Aufgaben wahrnimmt.