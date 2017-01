%%%Wunderman übernimmt Mehrheit an brasilianischer Digital-Marketing Agentur %%%

Das Digital-Agentur-Network Wunderman hat die Mehrheit an der brasilianischen Digital-Marketing-Agentur Pmweb Comunicação Ltda. (Pmweb) gekauft. Zu den Agentur Kunden zählen unter anderem LATAM Airlines , die Kosmetik-Marke Avon, Walmart sowie die Whirlpool Corporation. Pmweb wurde 1997 gegründet und hat neben seinem Hauptsitz in Porto Alegre ein weiteres Büro in São Paulo.Mit diesem Zukauf setzt die britische Agentur-Holding WPP ihre Strategie fort, in stark wachsende Sektoren wie Digital zu investieren sowie die Präsenz in Lateinamerika auszubauen..