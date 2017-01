%%%cherrypicker-Klein: Agenturen haben Defizite in der Strategie%%%

In der ersten 'new business'-Printausgabe von 2017 gibt Oliver Klein, Inhaber der Beratung cherrypicker, einen Ausblick darüber, vor welchen Herausforderungen Agenturen und Unternehmen künftig stehen. Hier ein Ausschnitt aus Kleins Gastartikel:



"Unternehmen werden eine Rolle von Agenturen fordern, die diese in den letzten Jahren sträflichst vernachlässigt haben: Der strategische Sidekick. Durch die rasante Entwicklung von kommunikativen Möglichkeiten, interne Veränderungen auf der einen und den Wettbewerb in Branchen auf der anderen Seite werden Kunden kritische und kompetente Sparringspartner brauchen, die sie bei der strategischen Analyse und der Ableitung wirkungsvoller Strategien unterstützen.

Genau hier sehen wir bei fast allen Agenturen deutliche Defizite. Freilich reklamiert fast jede Agentur für sich Kompetenzen im Bereich Strategie. Nur offenbart die Praxis oft, dass Kunden unter Strategie etwas anderes verstehen als Agenturen – und sie deshalb ihren Bedarf nicht decken können. Beispiel: Der typische Kunde sieht in der Strategie alle kommunikativen Optionen, im Agentursprech meist "360 Grad" genannt. Nur: Welche Agentur ist wirklich in der Lage und willens, alle (!) Optionen kompetent und unabhängig aus Sicht des jeweiligen Kunden zu bewerten, um die richtigen Schlüsse zu ziehen?

Viele Agenturvertreter werden dem gedanklich widersprechen, aber Hand aufs Herz: Welche Media-Agentur betrachtet – gleichberechtigt – auch Earned und Owned Media? Oder berücksichtigt dabei die kreativen Inhalte in Bezug auf die Wirkung? Welche PR-Agentur gibt Empfehlungen hinsichtlich einer PoS-Kommunikation und Zweitplatzierungen? Und welche Kreativagentur würde strategisch von Bewegtbild und Reichweitenkommunikation (inkl. der netten kleinen viralen Filmchen) abraten?

Und vor allem: Wer kann einem Kunden vorrechnen, welche Strategie bei einer echten 360-Grad-Betrachtung welche Effekte haben wird? So, dass die Marketingentscheider oder PR-Chefs wiederum intern Stakeholder überzeugen können? Wir haben in den letzten zwölf Monaten eine Reihe von Aufgaben dieser Art an die Agenturbranche gegeben – mit teilweise sehr ernüchternden Ergebnissen."

