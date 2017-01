%%%Mondo und Kreativ Konzept ziehen zusammen %%%



Die Schauspielerin Annette Frier schaut sich im Mondo-Spot in der Nachbarwohnung um (Foto: Kreativ Konzept)

Der Möbeleinkaufsverband Bedarfsgüter Großhandelsgesellschaft für Wohnung und Heim (Begros) mit Sitz in Oberhausen lanciert für seine Einrichtungsmarke Mondo einen TV-Spot mit der Schauspielerin Annette Frier. Es ist das erste Mal, dass die Marke den Schritt in die TV-Welt wagt. Das Konzept lieferte die Bonner Agentur Kreativ Konzept, die das Mandat im vergangenen Jahr gewann.

Der 30-Sekünder ist seit diesem Monat in drei Varianten über mehrere Wochen auf ARD und privaten TV-Sendern zu sehen. Die Regie führte Sönke Wortmann. Produziert wurde der Spot von Palladium in Köln, die Mediaplanung übernahm die Mediafabrik in Berlin. Den TV-Spot flankieren Print-, Online-, Funk- und PoS-Maßnahmen.

"Dabei setzen wir auf das strategische Vorgehen im Verbund mit dem tragenden Handelsnetz. So lässt sich die TV-Kampagne durch alle Partner verlängern und ein einheitliches Markenimage transportieren", sagt Nicole Hölscher, Mit-Geschäftsführerin von Kreativ Konzept. Neben Hölscher zeichnen auch Klaus Schmuck und Martin Schilling als Geschäftsführer der Agentur verantwortlich. Der Dienstleister verfügt bereits über Erfahrung im Bereich Einrichtung. Seit 2013 betreut Kreativ Konzept den Möbelhersteller Musterring.