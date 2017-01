%%%Kolle Rebbe setzt für Leibniz Keks’n Cream auf Bewährtes%%%

Wenige Monate nach der Markteinführung im September 2016 startet Bahlsen in Hannover für 'Leibniz Keks’n Cream' eine deutschlandweite TV-Kampagne. Die Spots wurden von Kolle Rebbe, Hamburg, entwickelt und sind Teil einer 360-Grad-Kommunikation, die die Bekanntheit des neuen Doppelkekses steigern soll.

Die ersten Filmszenen des TV-Spots sind dem Spot für den Leibniz Butterkeks entnommen und beziehen sich damit ganz bewusst auf die Herkunft der Marke: Ein junger Mann wird auf einer Wanderung durch die Berge per Anhalter von einer Familie mitgenommen. Kurz nachdem er in einem Kombi Platz genommen hat, bietet ihm der kleine Junge neben ihm auf dem Rücksitz einen Leibniz Butterkeks an – Erinnerungen aus seiner Kindheit werden wach. Im Anschuss folgt das Produkt-Announcement und eine Stimme aus dem Off fragt: "Was ist besser als ein Leibniz Butterkeks?" Die Antwort: "Zwei Butterkekse, mit leckerer Schokocreme."

"Wir wollen die Bekanntheit von Leibniz Keks’n Cream, der vor allem bei jungen Familien und jung gebliebenen Menschen gut ankommt, weiter steigern," sagt Kerstin Schmid, Brand Managerin Leibniz, Bahlsen D-A-CH.

Begleitet werden die TV-Spots von einer Online-Kampagne. Hierzu zählen die Website, auf der Rezeptideen vorgestellt werden, aber auch Postings auf Facebook und Instagram – mit Produktfotos, Rezeptvideos und einem Gewinnspiel (Agentur: Elbdudler, Hamburg). Am Point of Sale sorgen über 1.200 aufmerksamkeitsstarke Themenwelten für eine zusätzliche Aktivierung. Einzeln verpackte Keks’n Cream, die als Gratis-Samples in Selbstbedienungsschütten angeboten werden, sowie ein Doppel-Faltstuhl im Leibniz-Branding für Instore-Verlosungen runden die PoS-Maßnahmen ab.

Seit Oktober läuft außerdem in Zusammenarbeit mit trnd, München, eine umfangreiche Word-of-Mouth-Kampagne. Insgesamt 1.500 Tester können die neuen Leibniz Kekse kosten und online über ihre Erfahrungen berichten.