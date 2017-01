%%%pilot-Chef Steffens: Im heutigen Leistungswettbewerb verschwimmen alte Strukturen%%%

Jens-Uwe Steffens, Chef der pilot group, stellt in einem Gastartikel die Frage: Wie stellen sich Media-Agenturen für kommende Aufgaben optimal auf? Wo setzen sie ihre Kernkompetenzen in Abgrenzung zu anderen Agenturen? Der Artikel erschien in unserem aktuellen Printheft. Hier ein Auszug.

"Media-Agenturen befinden sich schon einige Jahre in einem starken Wandlungsprozess. Die Flut der digitalen Kanäle in Verbindung mit neuen Technologien treibt die Branche vor sich her. Sie führt zu neuen Services und am Ende auch zu neuen Geschäftsmodellen. Wir erleben eine Zeit der 'digitalen Verunsicherung'. Die strategische Beratung hat dabei an Bedeutung sehr stark zugenommen. Welche Kanäle nutze ich, wie nutze ich sie, wie setze ich meine Prioritäten, wie baue ich einen strukturierten Lernprozess auf, wie muss ich mich ressourcentechnisch aufstellen usw.

Die Kommunikationsdienstleister sind hier gerufen, die Unternehmen in diesem Prozess tatkräftig und qualifiziert zu unterstützen und sich permanent in ihrer Leistungsfähigkeit zu verbessern. Dabei verändern sich tradierte Grenzen im Leistungsangebot. Wer ist kompetenter für die kreativen Umsetzungen in den digitalen Kanälen? Die Media-Agenturen aufgrund ihrer Expertise im Bereich der Kanäle und ihrer Kenntnis der zumeist sehr spezifischen Nutzungsgewohnheiten der Zielgruppen? Oder die Kreativ-Agenturen aufgrund ihrer Kompetenz in der Kampagnenentwicklung?

Ein gutes Beispiel ist die Steuerung und Umsetzung von Influencer-Marketing. Eine Aufgabe der Media-Agenturen, der Kreativ-Agenturen, der PR-Agenturen, von Special-Agenturen? Oder nimmt der Kunde dies selbst in die Hand? Am Ende: Es macht der, der es am besten kann.

Ein Leistungswettbewerb, in dem die alten Strukturen verschwimmen. Die Media-Agenturen haben bei Influencer-Marketing im Moment die Nase vorn. Die Bereitschaft neu zu denken und schnell zu handeln, ist hier vergleichsweise am ausgeprägtesten – auch wenn man natürlich nicht alle Marktteilnehmer über 'einen Kamm scheren' kann und darf."

