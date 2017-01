%%%Adidas: Spec-Spot erobert das Netz%%%

Dank YouTube und anderer Streaming-Dienste haben Filmstudenten heute die Möglichkeit, ihre Arbeiten der Welt zu zeigen - auch ohne die offizielle Zustimmung der Marke. Mit einem sogenannten 'Spec-Spot' sorgt derzeit ein Student der Filmakademie Baden-Württemberg mit Sitz in Ludwigsburg weltweit für Aufmerksamkeit: Eugen Merher , 26, produzierte den Adidas-Spot 'Break free'.Der 1:40 Minuten lange Clip zeigt einen ehemaligen Marathon-Läufer aus Deutschland, der ein monotones Leben in einem Seniorenheim verbingt. Als er eines Tages seine alten Adidas -Schuhe wiederfindet, erinnert er sich an seine Zeit als Marathon-Läufer. Nach mehreren Versuchen und der Unterstützung seiner Mitbewohner gelingt es ihm schließlich wieder zu laufen.Laut Huffington Post kontaktierte Merher die Kommunikationsabteilung von Adidas, bekam aber keine Antwort.