%%%Audi Spain räumt mit Geschlechter-Stereotypen auf%%%

Die BBDO -Tochter Proximity Barcelona hat für Audi Spain eine Social-Kampagne auf die Beine gestellt, die Geschlechter-Stereotypen hinterfragt. Hauptbestandteil dieser Kampagne ist ein 3D-Film 'The Doll That Choose To Drive'. Gezeigt wird eine Puppe, die sich dafür entscheidet, einen Audi R8 zu fahren. Der Audi-Film wird in Spanien sowohl im TV als auch in Kinos zu sehen sein.Die Story ist eine Metapher für Stereotpyen in der Auto-Welt und startete bereits pünktlich zur Weihnachtszeit auf YouTube, während die Kaufhäuser wie üblich ihre Spielzeug-Abteilung in pink und blau unterteilten.