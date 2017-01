%%%Ikea und thjnk starten Wohlfühl-Kampagne%%%



Im Ikea-Spot zum Thema Wohlfühlen will eine Oma die Wohnung ihrer Enkelin nicht mehr verlassen (Foto: thjnk)

Der Schwedische Möbelhändler Ikea lanciert gemeinsam mit seiner Hamburger Leitagentur thjnk eine Kampagne zum Thema Wohlfühlen. Zum Einsatz kommen TV-, Funk- und Kino-Spots sowie digitale Out-of-Home-, Print-, Online- und Social Media-Maßnahmen. Die Mediaplanung koordinieren plan.net und MediaCom. Neben thjnk waren auch SapientRazorfish, GGH MullenLowe, Grabarz & Partner und Vanderlicht an der Kampagnenumsetzung beteiligt.

Die Maßnahmen setzen Badezimmer-Lösungen und Schlafzimmer-Ideen in Szene. Die 20- und 30-Sekünder gehen ab heute im TV, Kino und Web on air und zeigen mit einem Augenzwinkern, wie man sich mit Ikea wohl fühlen kann. Die Produktion der Filme lag erneut bei dem Regisseur Frieder Wittich, CFS Krug und der Filmproduktion Big Fish. Der Fotograf Jeroen van der Spek verantwortete das drehbegleitende Shooting, bei dem Image-Motive entstanden, die auf verschiedenen Kanälen eingesetzt werden. Außerdem sind deutschlandweit zwei Sondermotive in Fitness First Studios zu sehen.

"Die meisten Deutschen behandeln ihr Schlaf- und Badezimmer fast so stiefmütterlich wie den Keller", so Bettina Olf, Executive Creative Director bei thjnk Hamburg. "Wir wollten zeigen, wie einfach es ist, sich wohlzufühlen – mit den Ideen von Ikea."

Das Kampagnen-Konzept wurde gemeinsam mit allen Ikea-Partneragenturen verlängert. So gestaltete GGH MullenLowe, Hamburg, eine Landingpage auf der User kurze Onlinefilme und Entspannungstipps zum Thema Wohlfühlen finden. Zusätzlich gibt es über den gesamten Kampagnenzeitraum Ikea Family-Newsletter und Online-Werbemittel. Grabarz & Partner, Hamburg, entwickelte das Ikea Family-Mailing, das sich speziell an weibliche Ikea Family-Mitglieder wendet und unter anderem mit Wohlfühlangeboten zum Besuch des Einrichtungshauses animieren soll. SapientRazorfish mit Zentrale in Frankfurt erarbeitete Tipps und DIY-Ideen zu Komfortzonen für die Ikea Deutschland-Kanäle auf Facebook, Instagram, YouTube und hej.de. Vanderlicht in Wiesbaden kreierte Anzeigen, Postkarten und Mailings für die lokalen Märkte, die ebenfalls Bade- und Schlafzimmer in den Fokus rücken und Angebote kommunizieren.

thjnks Münchner Standort hat seit Jahresbeginn eine neue Doppelspitze. Dazu wechselte Thomas Canzar vom Hamburger Büro in die Isarmetropole, um als Beratungsgeschäftsführer an die Seite von Kreativ-Geschäftsführerin Francisca Maass zu treten.