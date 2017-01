%%%Elke Klinkhammer ist offen für unkonventionelle Wege%%%

Die McCann-Kreativchefin Elke Klinkhammer setzt sich für den kreativen Nachwuchs ein. Dafür hat sie vor kurzem den Juryvorsitz des ADC Junior Wettbewerbs übernommen – als erste Frau an der Spitze dieses Gremiums.

"Ich hatte nie vor, in die Werbung zu gehen", sagt Elke Klinkhammer, seit 2014 Chief Creative Officer (CCO) der McCann Worldgroup Deutschland. Mittlerweile ist die 52-Jährige seit rund 18 Jahren in der Werbeszene aktiv und arbeitete für Agenturen wie Razorfish (früher: Neue Digitale) und Jung von Matt. (…) Parallel zu ihrer Arbeit als Executive Creative Director bei Razorfish nahm Klinkhammer 2013 eine Vertretungsprofessur im Master-Studiengang Interaction Design an der Fachhochschule Aachen an. Ursprünglich sollte sie dort nur als Alumni einen Vortrag halten, erhielt aber anschließend eine Anfrage für den Vertretungsposten. "Mich beschäftigt das Thema Nachwuchs. Es wächst eine Zielgruppe mit anderen Mentalitäten heran. Von den neuen Talenten leben wir als Agentur. Ich selbst habe viel von Inspirationen profitiert, deswegen ist es mir wichtig, für die nachfolgende Generation eine Mentorin oder Inspiratorin sein zu können – gerade als Frau im Interaction Design", berichtet die Kreativchefin. "Man ist ganz nah an den Studenten dran und entwickelt gemeinsam Ideen. Als Mentor kann man dabei nicht in die Ideen eingreifen, stattdessen muss man sie fördern. Jeder meiner Studenten hat ohne Programmier-kenntnisse in nur fünf Wochen eine Website programmiert", erzählt sie stolz. (…)

Mehr über die McCann-Kreativchefin Klinkhammer und den von ihr initiierten Kulturwandel bei ihrem Arbeitgeber und ihre Tipps für den Nachwuchs lesen 'new business'-Abonnenten in unserer Serie 'digital – kreativ – weiblich'. Ein Probe-Abo kann hier bestellt werden.

Ziel dieser Porträtreihe ist es, Frauen, die in Werbung, Medien und Marketing viel bewegen, sichtbar zu machen. Dazu zählen neben Agenturchefinnen und Medien-Managerinnen auch Gründerinnen und Kreative.

Sie haben einen Vorschlag für eine Protagonistin in unserer 'new business'-Serie? Dann schreiben Sie uns an .