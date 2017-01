%%%pilot gewinnt Schwartauer Werke als Neukunden %%%

Der Konfitürenhersteller Schwartauer Werke setzt nach einem Pitch auf pilot Hamburg. Das Team um Ina-Christin Schliep und Asita Sidow, beide Direktorin Beratung Media, verantwortet ab sofort die Mediastrategie des Unternehmens mit Sitz im norddeutschen Bad Schwartau, das bisher von Vizeum betreut wurde. Zielsetzung ist es, Konfitüren-Marken wie beispielsweise 'Extra' oder 'Samt', das Lizenzprodukt 'Mövenpick' sowie das Segment der Healthy Snacks mit 'Corny' beim Endkunden nachhaltig zu positionieren und über reichweitenstarke Kanäle zu inszenieren. Im Mittelpunkt des integrierten Kommunikationskonzepts, das pilot Hamburg für die Schwartauer Werke entwickelt hat, stehen TV, Digital und Social Media.

"Unsere angesehene Position als Marktführer im Bereich der Konfitüren und der Müsliriegel möchten wir festigen und weiter ausbauen. pilot hat uns dazu mit einem umfangreichen Leistungspaket, einem individuell auf uns abgestimmten Beratungskonzept und einer exzellenten Expertise, die sich über alle Medienkanäle erstreckt, überzeugt“, begründet Philipp von Jagow, Marketing Direktor der Schwartauer Werke, seine Entscheidung.

„Schwartau ist eines der traditionsreichsten und bekanntesten deutschen Familienunternehmen“, erklärt Jens-Uwe Steffens, Hauptgeschäftsführer pilot. "Für die starken Marken aus diesem Haus integrierte Strategien zu entwickeln, die die Zielgruppen individuell ansprechen und nachhaltig aktivieren, ist für uns eine tolle Herausforderung.“

Bei pilot arbeiten über 350 Leute an den Standorten Hamburg (Zentrale), München, Berlin, Stuttgart und Frankfurt. Zu den Kunden der Agentur zählen u.a. Bauer Joghurt, Boehringer Ingelheim, Borco-Marken-Import, Conditorei Coppenrath & Wiese, DasErste, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Duravit, EnBW, Fidelity, Fisherman's Friend, Henkell & Co. Gruppe, Jack Wolfskin, Meggle, Melitta, mentos, mobilcom debitel, New Yorker, Otto, Procter & Gamble, Radeberger-Gruppe, Reemtsma, Schwartauer Werke, Techniker Krankenkasse und Volkswagen Bank.

www.pilot.de