Leo Burnett: Neuer Nordamerika-CEO bringt zwei Digital-Agenturen mit

Die Publicis -Tochter Leo Burnett hat Andrew Swinand zum neuen CEO für Nordamerika ernannt und damit nicht nur einen früheren Manager zurück, sondern auch noch zwei Digital-Agenturen hinzugewonnen.Der frühere amerikanische Starcom-President Andrew Swinand, der 2015 den Inkubator Abundant Venture Partners mit Sitz in Chicago gründete, bringt die beiden Digital-Agenturen The Abundancy und Ardent in das Agentur-Netzwerk von Leo Burnett ein. Beide Dienstleister gehören zum Abundant-Portfolio. Andrew Swinand ist kein Neuling bei Publicis, denn von Juni 2000 hatte er für zehn Jahre die Position des Presidents bei Starcom Mediavest inne. Zuvor leitete er die Marketing-Abteilung beim Konsumgüter-Konzern Procter & Gamble und war beim Omnicom-Network BBDO tätig.Ardent bringt eine Technologie mit zu Leo Burnett, die Such-Daten nutzt, um Verhaltensweisen von Konsumenten nachzuvollziehen und Absichten vorherzusagen. The Abundancy nutzt dieses Wissen, um maßgeschneiderten Content auszuspielen. Zusammen haben Ardent und The Abundancy rund 60 Mitarbeiter, die im Laufe dieses Monats Teil des Leo Burnett-Teams werden.