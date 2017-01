%%%Condor und Thomas Cook Airlines fliegen mit JvM/Spree %%%



Jung von Matt/Spree zeichnet für die Umsetzung der neuen Thomas Cook-Kampagne verantwortlich (Foto: Thomas Cook)

Die Thomas Cook Group Airlines, Teil der Thomas Cook plc, in London setzen künftig auf Jung von Matt/Spree (JvM/Spree). Das Mandat für die Neuausrichtung der Marketingkommunikation für die Fluggesellschaften Condor und Thomas Cook Airlines gewann die Berliner Agentur in einem mehrstufigen Pitch. Damit löst sie den Vorbetreuer Amp aus London ab. Die Out-of-Home-, Online-, Social Media- und Funk-Maßnahmen kommen in den Heimatmärkten der Airlines sowie international zum Einsatz. Hierzulande sind erste Ergebnisse bereits zu sehen.

Als Teil der Strategie von Thomas Cook sollen die Fluggesellschaften im Konzern als eine Airline operieren. Betroffen sind Thomas Cook Airlines UK, Thomas Cook Airlines Belgium, Thomas Cook Airlines Scandinavia und Condor Flugdienst. Mit Jahresbeginn wird das Design der Airlines angepasst, so dass in allen Märkten und Zielgebieten der Auftritt und die Werbung der vier Airlines wiedererkennbar sind. Neben dem Logo und Corporate Design wurde ebenfalls die Bildsprache geändert. So werden anstelle von Flugziel-Motiven künftig Luftfahrtbilder eingesetzt. Zunächst starten Condor und Thomas Cook Airlines UK mit der Umsetzung. Die beiden Airlines in Belgien und Skandinavien werden im Laufe des Jahres folgen.

"Als Airline möchten wir unseren Kunden die Faszination des Fliegens, unsere maßgeschneiderten Produkte und unseren ausgezeichneten Service näher bringen und vor allem auch unsere Liebe zum Fliegen weiterhin aufgreifen", so Rainer Kröpke, Director Customer Experience Thomas Cook Group Airlines. "Aus diesem Grund haben wir für die neue Marketing-Kampagne im deutschen Raum auch den Slogan 'Wenn fliegen, dann besonders' gewählt."

Das neue Design wird in besagter Kampagne erstmals umgesetzt. Dabei legt Condor den Fokus auf die Karibik, USA und die Balearen. 2016 kam das neue Karibik Ziel Martinique hinzu. Im Sommer 2017 folgen drei neue Flugziele in den USA, New Orleans, Pittsburgh und San Diego. Im Winter 2017/18 werden die Bahamas als weitere Karibik Destination aufgenommen. Gemäß dem Slogan 'Wenn fliegen, dann besonders' gibt es während der Marketing-Kampagne sogenannte 'Besonderangebote' zu den genannten Zielen. Thomas Cook Airlines UK konzentriert sich in ihrer Kampagne ebenfalls den US-amerikanischen Markt, mit dem neuen Flug nach San Francisco ab Manchester und die Kurz- und Mittelstreckenziele Kanaren, Balearen, Griechenland und die Türkei. Mit dem Slogan 'Goodbye, Grey Britain' erwarten die Kunden Preisnachlässe. Die Betreuung eines Großteils der internationalen Social Media-Kanäle von Condor liegt bei JvM/Spree. Die JvM-Tochter netzeffekt wird die Performance Optimierung der Social Media-Kanäle betreuen. Die Marketing-Kampagne in Deutschland läuft bis Mitte März. In Großbritannien ist die Kampagne bereits seit dem 23. Dezember zu sehen. Die Schwester-Airline in Belgien wird mit der Umsetzung folgen.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Agentur Jung von Matt/Spree und wir werden gemeinsam beweisen, dass sich Performance Marketing mit Sales-Fokus und Markenarbeit nicht ausschließen", sagt Marcus Bader. Der 39-Jährige ist seit dem 1. Juni vergangenen Jahres Group Head of Marketing Ecommerce und verantwortet sämtliche Marketing-Kommunikation. "Wir sind auch stolz darauf unsere Group Airlines aus einer Hand bedienen zu können und so nochmals ein Stück weiter zusammenzuwachsen", ergänzt Nick White, Digital Director Thomas Cook Group Airlines.

Bei JvM/Spree ist das Team um die Geschäftsführer Till Eckel und Daniel Adolph zuständig (Foto: JvM)

Till Eckel, Geschäftsführer Kreation bei JvM/Spree, sagt: "Flugpreise sind sehr transparent. Somit müssen wir durch Bekanntmachung der vielfältigen Services und Markenliebe dann herausstechen, wenn wir mal nicht das günstigste Angebot haben." Sven Rebholz, Client Service Director bei JvM/Spree sieht die beiden Airlines dafür bestens gewappnet: "Wir haben eine zentrale Positionierung und somit kommunikativen Klebstoff entwickelt, der sich in jeder Kampagnenphase den vielfältigen Bedürfnissen anpasst und besonders ist."