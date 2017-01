%%%Ausschreibung: Innenministerium will gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern %%%

Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung sucht das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Inneren (BMI) in Bonn nach einer Agentur für die Konzeption und Umsetzung von kommunikativen Maßnahmen. Ziel ist es, das Thema 'Gesellschaftlicher Zusammenhalt' "sichtbar zu machen und positiv zu besetzen". Dadurch soll unter anderem das Vertrauen in das politische System und in eine tragfähige gesellschaftliche Struktur gestärkt werden. Die Maßnahmen sollen darauf abzielen, dem "nachlassenden bzw. fehlenden Vertrauen und dem Mangel an Wertschätzung gegenüber uniformierten Polizei- und Rettungskräften entgegenzutreten."

Zu den geforderten Leistungen zählen die Entwicklung und Umsetzung eines Kommunikationskonzeptes nach Bedarf und das Erstellen eines Internetauftritts, Produktion von Gestaltungselementen, Redaktion von Texten, Mediastrategie und -planung sowie die Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit des BMI. Start für den Rahmenvertrag ist April 2017. Die Laufzeit umfasst ein Jahr. Schlusstermin für Angebote ist der 3. März 2017 (Kontakt: ).

