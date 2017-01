%%%Midas Awards 2016: 1x Gold für Deutschland – 2x Gold für die Schweiz%%%

Beim internationalen Wettbewerb für Finanz-Kommunikationen, dem Midas Awards, sind die Gewinner für 2016 bekannt gegeben worden. Insgesamt vergab die Grand Jury einen Grand Award, 62 Gold-Barren, 77 Silber-Barren sowie 138 Finalisten-Auszeichnungen an Gewinner aus 24 Ländern.



Erfolgreichster Teilnehmer aus Deutschland ist Havas Düsseldorf mit einmal Gold und einer Auszeichnung für den Kunden DWS. Die Arbeit '60 Years DWS' bekommt Gold in der Kategorie Illustration und die Auszeichnung in der Sparte Advertising, Online geht an die Arbeit 'DWS Money Tower'.



Zweimal Gold und eine Auszeichnung kann die Schweizer Agentur Publicis Communications Switzerland mit nach Hause nehmen. Die Arbeit 'UBS Retirement Campaign' für den Kunden UBS gewann Gold in den Kategorien Humor und Integrated (Mixed Media) und wurde ebenfalls mit einer Auszeichnung in der Sparte Financial Services: Retirement – Product & Service geehrt.



Der Grand Award geht an FP7/ DXB, eine Agentur aus dem McCann Worldgroup Network, die den Top Award mit der Arbeit 'A Priceless Delivery' für den Kunden MasterCard erobert hat. Insgesamt wurde diese Arbeit mit fünfmal Gold, zweimal Sillber und zwei Auszeichnungen "belohnt".



Im Länder-Medaillenspiegel liegen die USA mit 13 Gold-Barren an der Spitze. Die Übersicht über alle Gewinner finden Sie hier.