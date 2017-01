%%%people interactive macht "großen Entwicklungsschritt" in der Beratung%%%



Edward Pelling und Thorsten Nolte (v.l., Foto: people interactive)

people interactive hat seine Beratung mit Edward Pelling und Thorsten Nolte auf Director-Ebene ausgebaut. Sie bringen internationales Know-how ins Team der Kölner Digitalagentur. Am 1. Januar 2017 startete Pelling als Client Service Director speziell für den Travelbereich. Zu seinen Kunden zählt der langjährige Kunde Deutsche Lufthansa. Pelling kommt von Serviceplan, wo er als Managing Director mitverantwortlich war für die Leitung des Standorts in Frankfurt. Zuvor verantwortete er als Director of Client Service den Bereich digitales Marketing bei Razorfish und arbeitete unter anderem für Nissan, DHL und Dubai Tourism. Weitere Stationen seiner Laufbahn waren Wunderman und Scholz&Volkmer.

Nolte ist seit November 2016 an Bord bei people interactive. Als Client Service Director übernimmt er bei der Jung von Matt-Tochter die Segmente Versicherungen und Finanzen und ist verantwortlich für Kunden wie Gothaer Versicherungen, Union Investment und VisualVest. Darüber hinaus wird der 42-Jährige den Bereich Business Development weiterentwickeln und das Neukundengeschäft ausbauen. Nach ersten Stationen bei NCR, Beyond Interactive, und AKQA verantwortete Nolte als Head of Digital Media bei BrandConnection das Media Planning verschiedener internationaler Kunden. Im Anschluss wechselte er für sechs Jahre zu MEC Interaction, wo er schließlich als Managing Director das digitale Europageschäft leitete. Zuletzt gründete Nolte 2008 seine eigene Agentur Upfront in Singapur und betreute u.a. IBM, Bosch und Malaysia Airlines.

"Unser Ziel ist es, unsere Kundenberatung noch strategischer und qualitativ hochwertiger zu machen. Das ist uns nun mit der Verpflichtung von Ed und Thorsten gelungen. Mit ihnen werden wir einen weiteren großen Entwicklungsschritt machen“, unterstreicht Stephan Mosblech, Managing Director bei people interactive.