%%%Käuferportal beauftragt erstmals Agentur Grosse Liebe mit TV-Spots %%%

Die Online-Plattform Käuferportal startet das Jahr mit der TV-Kampagne unter dem Motto 'Genau die richtige Entscheidung'. Mit zwei Spots ist das Unternehmen mit Sitz in Berlin auf den Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe zu sehen. Die Gestaltung lag bei der Hamburger Agentur Grosse Liebe, die das Mandat in einem Pitch gewann. Es ist die erste Zusammenarbeit mit einer Agentur für das Unternehmen.

"Auch wenn Käuferportal in seiner Angebotsform einzigartig ist, brauchten wir natürlich einen kraftvollen Ansatz, der sich in der kommunikativen Wahrnehmung gegenüber auch anderen Arten von Vergleichsplattformen differenziert und durchsetzen kann", sagt Julius Kayser, Leiter Brand Marketing bei Käuferportal.

In den Werbefilmen stehen die Vermittlung einer Altersvorsorge und der Immobilienverkauf im Fokus. Die 30-Sekünder produzierte Grosse Liebe gemeinsam mit dem Produktionsteam von It ́s Us Berlin unter der Regie von Moritz Mohr. Weitere Themen aus dem Leistungsangebot von Käuferportal sind in den kommenden Monaten geplant.

Robin Behlau, Mit-Gründer und CEO Käuferportal, sagt: "Durch die enge Zusammenarbeit mit Agentur, Regie und Produktionsteam ist es uns gelungen, in sehr kurzer Zeit den entscheidenden Grundstein für unseren Markenstart 2017 zu legen. Die Wertigkeit und Zielstrebigkeit hat gezeigt, dass diese Teamauswahl genau die richtige Entscheidung gewesen ist." Behlau gründete Käuferportal 2008 zusammen mit Mario Kohle. Zuletzt investierten 2016 die ProSiebenSat.1 Group und General Atlantic in das Unternehmen.

Grosse Liebe ging im Mai 2012 mit einem 30-köpfigen Team an den Start. Heute beschäftigt die Agentur rund 50 Mitarbeiter, die Kunden wie tesa, Rossmann, Hapag-Lloyd Cruises, Hermes, Postbank, Signal Iduna und den Madsack Verlag betreuen. Die Geschäftsführung liegt bei Ursula Schneider, geschäftsführende Gesellschafterin.