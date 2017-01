%%%Kreuzfahrt-Reederei Ponant engagiert Raikeschwertner%%%

Die französische Kreuzfahrt-Reederei Ponant will in Deutschland offensiver kommunizieren und hat dafür die Hamburger PR-Agentur Raikeschwertner unter Vertrag genommen. Ponant gilt als "Weltmarktführer" im Segment Luxusreisen in Polar-Regionen. Stephanie Vollmuth, in Deutschland für Ponant als Director Sales & Marketing zuständig, wird bei Raikeschwertner von dem Frankobelgier Benoit Surin betreut, der bei der PR-Agentur als Team-Leiter Tourismus-Wirtschaft fungiert.

Schwerpunkt der Aktivitäten wird die Einführung von vier neuen Luxus-Yachten der Serie Ponant Explorers sein, die über jeweils 92 Kabinen verfügen und in den Jahren 2018 bzw. 2019 in Betrieb genommen werden.