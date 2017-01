%%%Ogilvy-Frauenteam inszeniert Kimberly-Clark-Neuprodukt U by Camelia%%%



Die neuen U by Camelia-Produkte erscheinen in einem neuen und bunten Design (Foto: Ogilvy & Mather)

Zum Launch der Frauenhygiene-Produktlinie U by Camelia lanciert das US-amerikanische Unternehmen Kimberly-Clark mit Deutschlandsitz in Koblenz die Kampagne 'Let's move on', die im TV zu sehen ist sowie Online- und Social Media-Maßnahmen umfasst. Agenturseitig unterstützt ein reines Frauenteam von Ogilvy Frankfurt den Produktstart. Auch bei der zuständigen Mediaagentur Mindshare zeichnen weibliche Mitarbeiter verantwortlich.

"In der Gesellschaft ist noch immer verankert, dass Frauen sich von ihrer Periode aufhalten lassen. Aus vielen Befragungen weltweit wissen wir jedoch, dass das nicht so ist und Frauen sich – wenn überhaupt – nur von schlecht funktionierenden Produkten aufhalten lassen. Und deshalb bringen wir mit U by Camelia eine neue Range, die diesen Insights Rechnung trägt", sagt Anika Fischer, Senior Brand Manager Kimberly-Clark. Ansprechpartner beim Unternehmen ist außerdem Hugo TerBraak, Marketing Lead Germany, Switzerland & Austria.

"Wir wollen U by Camelia so inszenieren, dass sich Mädchen und junge Frauen wiederfinden und spüren, dass sich hier eine Marke als ganz selbstverständlicher Teil ihres Lebens positioniert", sagt Ute Sonntag, Senior Art Direction Ogilvy Frankfurt.

Die U by Camelia-Produktrange umfasst Tampons, Binden und Slipeinlagen in einem neuen Design. Zur Bewerbung kommen Influencer zum Einsatz, die die Kampagne im zweiten Quartal von 2017 fortführen sollen. Mittels des Hashtags #nichtaufzuhalten soll zudem im Netz Awareness für die neuen Produkte und der Dialog über das Stigma "seine Tage haben" geschaffen werden.