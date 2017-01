%%%BBDO Berlin startet mit zwei Erstlingsarbeiten für Saks Off 5th Europa und Trillr ins neue Jahr%%%

2017 beginnt für den Berliner Standort der Omnicom-Agentur BBDO mit Arbeiten für die beiden Neukunden Saks Off 5th Europa und Trillr. Für den erstgenannten Kunden, eine Einzelhandels-Kette, realisiert der Dienstleister die Kampagne zur europäischen Markteinführung. Bei der Suchmaschine Trillr gestaltete die Agentur eine TV-Kampagne, die bereits seit Ende 2016 on air ist.

Das Mandat als Leitagentur für Saks Off 5th gewann BBDO in einem Pitch. Der Launch von Saks Off 5th Europa wird von einer Kampagne begleitet, die zunächst die Eröffnung der ersten sechs Filialen in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Heidelberg, Wiesbaden und Rotterdam in diesem Jahr unterstützt. Erste Arbeiten sollen bereits Mitte Januar zur Berlin Fashion Week sichtbar werden.

Auf Kundenseite ist Stefanie Hohn, Head of Marketing bei Saks Off 5th Europa, die zuständige Ansprechpartnerin. Bei BBDO zeichnen Franzis Heusel (GF Beratung), Tobias Grimm (GF Kreation), Steffen Günther (Art Director), David Missing (Creative Director) und Tereza Maisch (Account Management) verantwortlich.

Saks Off 5th Europa ist ein Tochterunternehmen von Hudson’s Bay Company (HBC) Europe mit Sitz in Köln, zu der die Einzelhandelsmarken Galeria Kaufhof, Sportarena, Dinea, Galeria Inno (Belgien) sowie ab Sommer 2017 Hudson’s Bay in den Niederlanden gehören. Die kanadische Muttergesellschaft HBC verfügt zudem in Nordamerika über ein Portfolio von zehn Marken. Saks Off 5th betreibt in den USA und Kanada über 100 Filialen sowie den Online-Shop Saksoff5th.com.

Produkt-Suchmaschine Trillr will Online-Shopping revolutionieren



Bei Trillr fungiert BBDO Berlin ebenfalls als Leitagentur. Bei dem von Enrico Mickan und mydays-Gründer Fabrice Schmidt aus der Taufe gehobenen Start-up handelt es sich um eine Shopping-Metasuchmaschine. Mit einer TV-Kampagne unter dem Motto 'Trillr - behalt’s für dich!' soll das Unternehmen etabliert werden.

"Trillr positioniert sich im Onlinemarkt als 'Die' Suchmaschine", sagt Geschäftsführer Mickan. "Die technologischen Herausforderungen sind dabei immens, aber realisierbar. Bis heute gibt es keine echte Alternative zu Google Shopping, bis auf wenige Nischenanbieter, die sich wie Stylight im kuratierten Contentbereich für Special-Interest-Groups bewegen und eher wie ein Katalog funktionieren. Die Nutzer verdienen aber Wahlmöglichkeiten, wie und wo sie online Produkte finden."

Schmidt ergänzt: "Wir alle kennen sie. Wir alle haben sie. Unsere Lieblings-Online-Shops und Lieblingsmarken. Und trotzdem geht jedes Mal die Suche von neuem los. In einem Shop finde ich die richtige Marke, aber nicht die passende Größe, im nächsten Shop gibt es nicht die gewünschte Farbe und so weiter. Ich muss suchen, vergleichen, browsen. Am Ende sind unzählige Reiter im Browser offen und ich verliere die Lust und den Überblick. Wir wollen das Bedürfnis des Konsumenten nach einem unkomplizierten und transparenten Shopping-Erlebnis erfüllen."

Die Trillr-Filme laufen bereits seit dem 25.12.2016 deutschlandweit auf privaten TV-Sendern. Für die Kreation des Spots war BBDO-Geschäftsführer Tobias Grimm federführend zuständig. "Trillr bietet dem User einen echten Vorteil beim Shoppen, den man nicht unbedingt jedem erzählen möchte. Denn Shopping ist am Ende etwas sehr Egoistisches. Und wenn man dann durch Trillr auch noch das perfekte Produkt gefunden hat, ist man stolz darauf und will nicht, dass es jeder besitzt", so Grimm.

BBDO war bereits in 2016 in puncto Neukunden erfolgreich. Hinzugewonnen wurden beispielsweise Kunden wie Lidl, Deutsche Bahn, Douglas und Osram. Daher zeichnete die 'new business'-Redaktion Frank Lotze, Chief Executive Officer, und Wolfgang Schneider, Chief Creative Officer, als Köpfe des Jahres aus.