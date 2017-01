%%%Zeichen & Wunder gestaltet Corporate Design für Naturkundemuseum Biotopia %%%

Die Münchner Agentur Zeichen & Wunder hat ein Erscheinungsbild für das geplante Naturkundemuseum Biotopia entwickelt, dass 2023 eröffnet werden soll. Im Biotopia dreht sich alles um die Lebens- und Umweltwissenschaften. Die Besucher werden aufgefordert, durch den Spiegel der tierischen Natur auf den Menschen zu blicken – und ihre Beziehung zu anderen Spezies zu erforschen, zu hinterfragen und neu zu gestalten. Themen wie Essen und Schlafen, die wir bereits zu kennen glauben, werden hier ebenso vorgestellt, wie die aktuellsten Forschungsergebnisse aus Bereichen wie Bio-, Geo- oder Umweltwissenschaften. Durch interaktive Exponate, engagierte Tutoren und Labore, die das Experimentieren vor Ort erlauben, sollen die Besucher involviert werden.

Um dies zu kommunizieren hat Zeichen & Wunder den Claim "Explore Life" entworfen, der dazu auffordern soll, das Leben zu entdecken und an diesem zu partizipieren – sei es im Bereich der Forschung oder durch gesellschaftliches Engagement. Den Kreislauf des Lebens an sich greifen die Münchner Designer bei der Gestaltung der neuen Bildmarke auf: Durch das "O" im Biotopia-Logo.

"Wir möchten die Menschen dazu ermuntern, das Leben in all seinen Facetten zu entdecken – und sich dabei von ganz neuen Erkenntnissen und Perspektiven überraschen zu lassen", erklärt Prof. Michael John Gorman, Gründungsdirektor von Biotopia und Inhaber des Lehrstuhls für Life Sciences in Society an der LMU.