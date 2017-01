%%%Sportmarken-Agentur The Potentialist erneuert Joola-Tischtennis und Handball-Bundesliga Frauen%%%

Die The Potentialist GmbH, eine Hamburger Kreativagentur für Marken im Sport, meldet die Neukunden Joola und Handball-Bundesliga Frauen. Laut Philip Sunkel, dem Gründer und Geschäftsführer der Agentur, wurde für den Tischtennis-Ausrüster Joola ein Imagefilm für die ganz junge Zielgruppe entwickelt und gedreht, mit "allen Joola-Stars um Mr. Tischtennis und Bundestrainer Jörg Rosskopf".

Das Ziel dieses Projektes ist es, weltweit jüngeres Publikum für Joola zu begeistern und so der Marke neue Impulse zu verleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, sei eine junge und sehr ungewöhnliche Bildsprache gewählt worden. Seine Premiere feierte der Film bereits bei der Tischtennis-EM in Budapest (November 2016) und soll nun auf Tischtennis-Events, Messen, Websites und Social Media-Kanälen von Joola, Partnern und den Vertragsspielern weltweit eingesetzt werden. Verantwortlich beim Unternehmen mit Sitz im süddeutschen Siebeldingen: Andreas Hain (Deputy Managing Director), verantwortlich bei mädchenfilm Hamburg (Filmproduktion): Fred Schuler (Regie), Paul Spengemann.

Für die Handball-Bundesliga Frauen (HBF) übernimmt The Potentialist die erste Positionierung der Liga überhaupt und entwickelt ein komplett neues Erscheinungsbild. Das Markenprojekt ist bereits gestartet, und für die Bundesliga-Saison 2017/2018 werden erste Ergebnisse in der Öffentlichkeit sichtbar. Im Rahmen dieses Prozesses werden auch alle 40 Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga involviert. An einer Online-Befragung haben mehr als 1.500 Menschen teilgenommen, und in Markenworkshops wurden Unterschiedliche Spezialisten aus dem Handball-Umfeld eingeladen, um das Thema zu beleuchten.

Das Ziel dieses Projektes ist es, eine relevante Markenpositionierung für die neue Handball-Bundesliga Frauen zu erarbeiten. Die Liga will sich zum Wettbewerb deutlich differenzieren und für die Heim-WM in diesem Jahr in Schale werfen. The Potentialist verfügt laut Sunkel über umfangreiche Erfahrungen in der Positionierung von Sportligen. Bereits 2012 positionierte die Agentur die jetzige Volleyball-Bundesliga und pflegt diese Marke bis heute.

The Potentialist sieht sich als Kreativagentur, nicht aber als Sportrechte-Vermarkter. 2009 gegründet, besteht der Kern der Arbeit in der strategischen Positionierung von Marken im Sportumfeld und der Entwicklung von Kommunikationsmaßnahmen auf relevanten Kanälen. In dieser Zeit entstanden und entstehen Arbeiten u.a. für den DFB-Pokal, die Volleyball Bundesliga, für Fußball-Profi Änis Ben-Hatira, den Hannover Scorpions Eishockey und für Joola.

Sunkel arbeitete während der vergangenen 20 Jahre auch bei Springer & Jacoby, Kolle Rebbe, KNSK, Publicis oder Leagas Delaney. Sunkel selbst war außerdem 20 Jahre Leistungssportler und gewann u.a. die Welt- und Europameisterschaft im Hockey und war auch Kapitän der Deutschen Nationalmannschaft.

Seine Agentur tritt 2017 mit neuem Logo, Markenclaim (Ihre Marke im Sport) und neuer Website auf. Zudem gibt es eine Kooperation mit Wire Communication. Man sitzt in Hamburg unter einem Dach, so dass Sunkel Zugriff auf knapp 50 Wire-Mitarbeiter in Hamburg, Stuttgart und Berlin hat.