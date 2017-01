%%%glow gestaltet Caritas-Jahreskampagne unter dem Motto Heimat%%%



Die aktuelle Caritas-Jahreskampagne steht unter dem Motto 'Zusammen sind wir Heimat'; Foto: glow

Die Berliner Agentur glow hat für den Deutschen Caritasverband e. V. mit Hauptsitz in Freiburg die aktuelle Jahreskampagne unter dem Motto 'Zusammen sind wir Heimat' entwickelt. "Die Kampagne zeigt, wie Zusammenleben in Deutschland gelingen kann - auch mit 890.000 Flüchtlingen, die 2015 vor Krieg und Vertreibung nach Deutschland geflohen sind", betont Claudia Beck, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit bei der Caritas Deutschland Angesichts eines zunehmenden Rechtspopulismus in Deutschland sei es wichtig, den Heimatbegriff nicht den Rechten zu überlassen, sagt Caritas-Präsident Peter Neher. Mit der Kampagne soll Heimatbegriff gezielt erweitert und vor allem positiv besetzt werden."Integration kann man nicht verordnen. Sie findet mit Menschen statt – bei der Arbeit, in der Schule, beim Fußball oder einfach durch Zuhören", erläutert glow -Kreationsgeschäftsführer Johannes Krempl. Das zeigt die neue Kampagne mit vier Motiven, die von der Münchner Fotografin Monika Hoefler bei aktuellen Integrations-Projekten der Caritas aufgenommen wurden.Zu der Plakat- und Printkampagne sowie der Kampagnenwebsite www.zusammen-heimat.de gehört auch ein "Heimatfilm" , der die Grenzen der Heimat neu definieren soll. "Dafür bot sich im Land der Dichter und Denker die Gedichtform an. Reime wirken besonders heimatlich für das Ohr", erklärt der Kreative Krempl. Der Film wurde in ganz Deutschland gedreht, teils mit Drohnenaufnahmen.