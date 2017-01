%%%thjnk inszeniert den neuen Audi Q5%%%



Der neue Audi Q5 geht im TV und online on air (Foto: thjnk)

Unter dem Motto 'Now is calling' inszeniert der Hamburger Standort der Agenturgruppe thjnk die weltweite Launch-Kampagne für den Audi Q5. Im Zentrum steht ein Film, der als 45-Sekünder im TV und online on air geht. Regie führte Jan Wentz; umgesetzt wurde der Film mit der Markenfilm Hamburg. Starttermin für den deutschen Markt war der 13. Januar 2017.

Digitale Maßnahmen mit Fokus auf Social Media sollen den Gedanken der unendlichen Möglichkeiten des SUVs erlebbar machen. In einem weiteren Online-Film mit dem Titel 'Your Call' wird der Ruf des Lebens wörtlich genommen – und die Kampagnen-Plattform erweitert.

"Der neue Audi Q5 steht für eine neue Generation: unserer Technik, aber auch unserer Fahrer. Zahlreiche intelligente Technologien machen den Audi Q5 zu einem Vorreiter in der Kategorie ,Urban SUV’ – und positionieren ihn so mitten im Leben unserer Zielgruppe", so Dr. Felicitas Nogly, Leiterin Werbung und digitale Kommunikation, Audi AG.

Gerrit Zinke, Geschäftsführer Kreation, thjnk Hamburg ergänzt: "Die Kampagne zeigt die Welt aus einer neuen Perspektive: nämlich als eine Quelle für Inspirationen, die ich zusammen mit dem Audi Q5 erfahren kann. Ein Thema, das kommunikativ unheimlich spannend ist. Vor allem, weil es sich wunderbar in unterschiedlichsten Kanälen aussteuern lässt."