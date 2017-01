%%%Werbung trägt 4,7 % zum deutschen BIP bei %%%

Jeder in Werbung investierte Euro trägt durchschnittlich etwa 7 Euro zum BIP bei. Damit haben die 2014 in der EU für Werbung ausgegebenen 92 Milliarden Euro mit 643 Milliarden Euro zum BIP beigetragen, was 4,6 Prozent des gesamteuropäischen BIP ausmacht. In Deutschland repräsentieren die 2014 in Werbung investierten 19,4 Mrd. Euro 132 Mrd. Euro BIP- Beitrag und entsprechen 4,7 Prozent des deutschen BIP.

Das sind Ergebnisse einer Studie, die Deloitte im Auftrag der World Federation of Advertisers (WFA), der Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) und anderen Partnern durchgeführt hat. Sie zeigt auch, dass Werbung Innovationen treibt, Beschäftigung fördert - die Werbeindustrie schafft allein in Deutschland 847.000 Jobs, was 2,1 Prozent der Beschäftigten entspricht -, Medienvielfalt sichert und dazu beiträgt, Online-Angebote zu finanzieren.

