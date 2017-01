%%%Ballhaus West gewinnt IG Metall und Institut für Auslandsbeziehungen %%%



Der Festakt zum 100. Geburtstag des Instituts für Auslandsbeziehungen am 10. Januar wurde von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier eröffnet; ©Björn Hänssler/bopicture

Die Berliner Agentur Ballhaus West meldet zu Jahresbeginn zwei Neukunden: Für das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), Stuttgart, erarbeitet der Dienstleister die Kommunikationsmaßnahmen zum 100. Geburtstag. Am 10. Januar fand dazu der Festakt mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier im Stuttgarter Neuen Schloss statt. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit besteht in Presse- und Medienarbeit, Social Media und strategischer Beratung. Deutschlands älteste Mittlerorganisation nimmt das Jubiläum um Anlass, die eigene Arbeit, die vorwiegend im Ausland stattfindet, verstärkt auch in Deutschland zu kommunizieren. Das Jubiläumsjahr steht unter dem Leitthema "Kulturen des Wir". Mit Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen sollen aktuelle Fragenstellungen zu Frieden, Vielfalt und Gemeinschaft erörtert werden.Zudem entwickelt Ballhaus West für die IG Metall eine Gleichstellungskampagne unter dem Motto "Keine halben Sachen – Gleichstellung ist ganze Arbeit" zum Internationalen Frauentag am 8. März. Im Fokus der Kommunikationsmaßnahmen stehen Beschäftigte und Arbeitgeber im Organisationsbereich der Gewerkschaft. In der auf mehrere Jahre angelegten Kampagne werden die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Entgeltgerechtigkeit und berufliche Entwicklungsperspektiven von Frauen thematisiert.Neben Plakaten, Postkarten und Flyern setzt die Kampagne vor allem auf Aktionen vor Ort. Dafür wurde ein Set an Kampagnenmaterialien ausgearbeitet, das in den Betrieben und IG Metall-Geschäftsstellen bundesweit zum Einsatz kommen wird. Begleitet werden die Aktionen von Social Media-Maßnahmen und der fortlaufenden Berichterstattung auf der dazugehörigen Kampagnen-Landingpage.