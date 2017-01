%%%Dresden Marketing sucht Agentur zur Gesaltung des 'Dresden Magazin'%%%

Die Dresden Marketing GmbH (DMG) meldet Beratungsbedarf und ist derzeit auf der Suche nach einem Dienstleister, der die Gestaltung, den Druck und den Vertrieb des 'Dresden Magazin' für das Jahr 2018 und optional jeweils für die Jahre 2019 und 2020 übernimmt. Das Printmagazin, das in einer Auflage von 320.000 Exemplaren erscheint und auch als Online-Magazin und App erhältlich ist, ist an das jeweilige Jahresthema, das die Aktivitäten der DMG im Rahmen des Tourismusmarketings bündelt, angelehnt.

Das zu vergebene Mandat für das 'Dresden Magazin' 2018 besteht im Wesentlichen aus dem Verfassen der Texte auf Basis der Inhaltsvorgaben der DMG, der Gestaltung unter Verwendung des Kommunikationsmusters für die Marke Dresden und des Corporate Designs der Dresdener Marketinggesellschaft, Übersetzungsleistungen in Englisch sowie crossmediale Verknüpfungen zum Online-Magazin. Wer sich um das Mandat bemühen möchte, muss seine Bewerbung bis zum 15. Februar einreichen. (Kontakt: ).

Im vergangenen Jahr zeichnete Tempus Corporate, Corporate Publishing-Tochter des Hamburger Zeit-Verlags, für das 'Dresden Magazin' verantwortlich. 2016 lag das Magazin der Wochenzeitung 'Die Zeit' in neun Bundesländern bei und war darüber hinaus in der Schweiz und Österreich in den Tageszeitungen 'Neue Zürcher Zeitung' und 'Der Standard' präsent. Das aktuelle 'Dresden Magazin' erscheint am 1. Februar 2017.