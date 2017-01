%%%Vileda vergibt Mediaetat an Starcom %%%

Vileda hat seinen Mediaetat für Deutschland an die Frankfurter Agentur Starcom vergeben. Die zum Publicis-Netzwerk gehörende Agentur setzte sich in einem viermonatigen Pitch gegen drei andere Agenturen durch, darunter sowohl inhabergeführte Agenturen als auch weitere Netzwerkagenturen. Beim Pitch vertraute Vileda auf das Know-how der Hamburger Beratung Ebiquity und legte besonderen Wert auf die Lösung strategischer Aufgabenstellungen.

"Alle Agenturen haben sich intensiv mit den Herausforderungen für unsere Marken in einem sich sehr dynamisch entwickelnden Markt- und Mediaumfeld auseinandergesetzt“, sagt Alexander Mannweiler, Marketing Director Vileda Deutschland. „Schlussendlich haben uns aber der differenzierende Human-Experience-Ansatz von Starcom, der den Menschen mit all seinen Facetten in den Mittelpunkt der Markenerlebnisse setzt, sowie das leidenschaftliche Team überzeugt."

Vileda ist eine Marke des Unternehmens Freudenberg, Weinheim. Herezie in Paris ist Stammbetreuer von Vileda, die Agentur wird von Weinheim aus gesteuert. Der Hersteller führt in seinem Bereich Home and Cleaning Solutions neben Vileda auch Marken wie Swash, Gala, Wettex und Marigold. Mit ihrer Position als Marktführer (in fast allen Ländern, in denen sie aktiv ist, so die eigene Aussage) erzielte die Geschäftsgruppe im Jahr 2015 einen Umsatz von mehr als 800 Millionen Euro und beschäftigte fast 3.000 Mitarbeiter.

Freudenberg versteht sich als Technologieunternehmen, das Produkte und Services für mehr als 30 Marktsegmente und für "Tausende von Anwendungen" herstellte: Dichtungen, schwingungstechnische Komponenten, Vliesstoffe, Filter, Spezialchemie und medizintechnische Produkte, IT-Dienstleistungen und Reinigungsprodukte.

2015 beschäftigte die Freudenberg Gruppe gut 40.000 Mitarbeiter in rund 60 Ländern weltweit und erwirtschaftete einen Umsatz von mehr als 7,5 Milliarden Euro (inklusive quotaler Konsolidierung der Gemeinschaftsunternehmen).

