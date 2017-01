%%%Mobius Awards 2016: Zwei deutsche Agenturen auf der Shortlist %%%

Andreas Brunch, Executive Creative Director bei Publicis Pixelpark

John Phillips, Creative Director bei Publicis Pixelpark

Christian Kroll, Unit Creative Director bei Kolle Rebbe

Roman Koenigsmark, Senior Creative Planner bei BBDO Düsseldorf

Tobias Holland, Creative Director bei Publicis Pixelpark

Heiko Notter, Creative Director bei Kolle Rebbe

Thomas Knüwer, Unit Creative Director bei Kolle Rebbe

Timm Weber, Chief Creative Officer bei Publicis Pixelpark

Partick Ackmann, Executive Creative Director bei WEFRA Werbeagentur

Oliver Dietrich, Direction Creative Ideation bei ProSiebenSat1 Media SE

Christian Doering, Creative Director/Head of Design bei KOREFE

Die Mobius Awards haben die Shortlist für 2016 bekannt gegeben. Unter den 22 nominierten Arbeiten sind auch zwei deutsche Produktionen."You're Alive. Do you remember?" von der Berliner Werbeagentur Heimat für Hornbach ist in der Kategorie Commercials nominiert. Der Print-Auftritt "Hate Going Twice" der Frankfurter Agentur Leo Burnett für den Kunden Fiat geht in der Kategorie Print ins Rennen.In der diesjährigen Jury waren elf deutsche Kreative vertreten. Mit dabei:

Die gesamte Shortlist finden Sie hier. Die Gewinner werden am 25. Januar 2017 bekannt gegegeben.