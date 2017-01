%%%US-Spirituosen-Anbieter Luxco: Media Bounty wird erste Europa-Agentur %%%

Der amerikanische Premium Spirituosen-Anbieter Luxco mit Hauptsitz in St. Louis /USA engagiert die britische Agentur Media Bounty als Kreativ-Digital-Agentur für die Marke Rebel Yell Kentucky Straight Bourban Whiskey . Luxco ist 2006 durch die Umbenennung der 1958 gegründeten David Sherman Corporation entstanden und konzentriert sich auf die Distribution von Premium-Marken im Bereich Spirituosen.Die Aufgabe der in London ansässigen Agentur Media Bounty: die Social-Media-Präsenz für die Bourbon-Marke in Europa aufzubauen und damit den Absatz in Europa auszuweiten. Media Bounty ist die erste Agentur mit Sitz in Europa, die Luxco unter Vertrag genommen hat. Die auf zwölf Monate angelegte Kampagne wird im Laufe des Jahres 2017 starten und Bereiche wie Konsumenten-Content, Community Management und PR abdecken.