%%%BBDO verliert Beck’s an Serviceplan%%%

Kratzer am Image von BBDO: Die Düsseldorfer Agentur verliert nach einem Pitch den Deutschland-Etat für Beck’s an Serviceplan Campaign International. 2016 glänzten die BBDO-Gruppe bzw. deren Chefs Frank Lotze und Wolfgang Schneider mit Pitchgewinnen, deshalb wurden sie von dieser Redaktion zu den 'new business Köpfen 2016' gekürt.

Die Entscheidung bei Beck's für den neuen Betreuer fiel aufgrund "der vielversprechenden Kreativkonzepte, deren Potential im Rahmen einer umfangreichen Marktforschung bestätigt wurde". Weiter heißt es von Henner Höper, Marketing-Director bei Beck's-Anbieter Anheuser-Busch InBev Deutschland: "Die von Serviceplan entwickelte Kommunikationslinie hat sich im Verbrauchertest klar durchgesetzt. Sie wird es uns ermöglichen, die Marke Beck‘s weiterzuentwickeln und noch intensiver auf den Markenkern zu setzen." Den Start der Kampagne plant das Bremer Unternehmen für Frühjahr 2017.

Seit 2012 hatte BBDO den klassischen Auftritt der Biermarke betreut. Höper zum Abschied: "Die Zusammenarbeit mit BBDO war sehr erfolgreich. Beck’s ist laut Markenmonitor Bier die beliebteste Biermarke Deutschlands, wir konnten 2016 in einem hochkompetitiven Marktumfeld sowohl an Absatz als auch an Marktanteil weiter zulegen. Nach vier Jahren war es dennoch an der Zeit, zu überprüfen, ob wir kommunikativ nachjustieren müssen. Dazu gehört für uns auch die Agenturbeziehung. Die Welt dreht sich immer schneller, wenn wir mit der Marke weiter als Leuchtturm für den Verbraucher wirken wollen, müssen wir den nächsten Schritt früher machen, als andere."

BBDO ist bei Anheuser-Busch InBev aber nicht komplett raus, die Düsseldorf betreuen weiterhin die Weißbier-Marke Franziskaner.

Serviceplan Campaign International wurde Anfang 2016 gegründet und ist damit der jüngste Ableger der Serviceplan Gruppe in Hamburg. Sie wird von den drei Geschäftsführern Markus Kremer, Thomas Heyen (beide Kreation) und Florian Klietz (Beratung) geleitet und beschäftigt 35 Mitarbeiter.