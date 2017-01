%%%ADC kürt Überground zur Rookie Agentur des Jahres%%%

Die Mitglieder des Art Directors Club für Deutschland (ADC) e.V., Berlin, zeichnen das Hamburger Kreativkollektiv Überground zur 'Rookie Agentur des Jahres' aus. Damit werden junge Agenturen geehrt, die sich im ADC Kreativranking durch einen erfolgreichen Auftakt auszeichneten. Die Ehrung erhält Überground auf der ADC Night of Honour am 23. Februar 2017 im Museum für Kommunikation Berlin.

Überground , die mit der Kampagne "The truth about greatness" für den Kunden Freeletics GmbH gleich mehrere ADC Nägel bei der ADC Awards Show 2016 erhielt, steigt im aktuellen ADC Kreativranking auf Platz 24 ein. Das Kreativkollektiv wurde im September 2015 von der ehemaligen Heimat-Geschäftsführerin Jo Marie Farwick gegründet und startete mit der Freeletics Kampagne im Januar 2016 offiziell durch. Auf die Bedürfnisse ihrer Kunden abgestimmt, werden wechselnde Teams bestehend aus Professionals, die den aktuellen Aufgabenstellungen am besten entsprechen, gebildet. Die „Nicht-Agentur“ konnte so auch zuletzt mit der Kampagne "#santaclara" für die Lidl Stiftung und Co. KG überzeugen.

Der Hauptsponsor, der US-Premium-Automobilhersteller Cadillac , wird die Auszeichnung der 'Rookie Agentur des Jahres' mit dem 'Dare Greatly Award' übernehmen. "Dare Greatly steht für eine unermüdliche Kreativität und Tatkraft, die sich auch in unserem Markenkern widerspiegelt, in dessen Zentrum die Leidenschaft steht. Mit der Passion, die Cadillac verkörpert, wollen wir andere passionierte Menschen inspirieren und sie dazu ermutigen, ihre Träume wahr werden zu lassen", erklärt Felix Weller, Vice President Cadillac Europe. "Deswegen haben Cadillac und der ADC dieses Jahr den 'Dare Greatly Award' ins Leben gerufen, um genau diejenigen zu ehren, die sich ambitioniert und wagemutig, mit dem Blick nach vorn, nicht von ihrem Ziel abbringen lassen – wie die Kreativköpfe bei Überground."