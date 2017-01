%%%Serviceplan verteidigt Minijob-Zentrale%%%

Die Knappschaft-Bahn-See setzt die Zusammenarbeit mit der Serviceplan Gruppe bis 2020 fort. Bereits seit Ende 2012 verantwortet Serviceplan Berlin als Leadagentur die gesamten Kommunikationsmaßnahmen der Minijob-Zentrale, die dem Verbundsystem der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See in Bochum angehört. Nun hat das Team um die Geschäftsführer Benedikt Göttert und Jörg Ihlau den Etat in einem Pitch verteidigt.

Die von Serviceplan Berlin realisierten Kampagnen warben in der Vergangenheit für die Anmeldung von Minijobbern im Privathaushalt – und werden dies auch weiterhin tun: Die Kooperation mit der Augsburger Puppenkiste wird dabei auch 2017 fortgesetzt. Nachdem sich schon Schneewittchen, Dornröschen, Rotkäppchen (2014), Rapunzel und Frau Holle (2015) sowie Aschenputtel und der Froschkönig (2016) in traditioneller Puppentheater-Optik, mit dem Claim 'märchenhaft einfach' für die Rechte von Minijobbern in Privathaushalten eingesetzt haben, werden dieses Jahr zwei weitere Spots mit den berühmten Puppen folgen.

Neben der Leadagentur Serviceplan Berlin und dem Team um Benedikt Göttert und Jörg Ihlau mit Claudia Díaz (Teamleitung) und Michael Johne (Kreativdirektion) übernimmt Mediaplus im Haus der Kommunikation Hamburg unter der Führung von Andreas Fuhlisch mit dem Team um Jana Dreger die klassische Mediaplanung. Online-Media sowie Performance- und Suchmaschinenmarketing realisiert das Team von Plan.Net Hamburg um Geschäftsführerin Diana Degraa mit Niko Hirte.

Auf Kundenseite zeichnen Dr. Erik Thomsen, Leiter der Minijob-Zentrale, und Heinz-Günter Held, der für die Minijob-Zentrale zuständige Geschäftsführer der Knappschaft-Bahn-See, sowie Dr. Wolfgang Buschfort, Leiter Marketing, Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Knappschaft-Bahn-See, verantwortlich.