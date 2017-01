Scholz & Friends wird Digitalagentur für Wasa

Das Team von Scholz & Friends Düsseldorf gewinnt nach einem Pitch den Digital-Etat von Wasa und wird künftig deutschlandweit alle digitalen Kommunikationsmaßnahmen des größten Knäckebrot-Herstellers der Welt steuern. Die Zusammenarbeit hat Anfang 2017 begonnen und soll die Marke Wasa in den nächsten Jahren unter neuer strategischer Ausrichtung vor allem digital prägen. Dafür entwickelt Scholz & Friends Düsseldorf ein neues Digitalkonzept und übernimmt die Betreuung der Social Media-Kanäle sowie das Influencer Marketing für die Tochter der Kölner Barilla Deutschland GmbH in Deutschland.



Sichtbar wird der neue Markenauftritt im zweiten Quartal dieses Jahres. Dann startet die erste von Scholz & Friends für Wasa orchestrierte Digitalkampagne unter dem Hashtag #wasanderes. Die Kampagne soll auch einer jüngeren Zielgruppe Appetit auf das schwedische Knäckebrot machen.



Bei Scholz & Friends Düsseldorf wird sich ein Team um Jan Kafczyk, Group Head Digital, Jörg Sachtleben, Geschäftsführer Kreation, und Verena Menke, Social Media Managerin, um die digitalen Kommunikationsmaßnahmen für Wasa kümmern.



Wasa ist seit 1919 das größte Knäckebrot Bäckereiunternehmen weltweit und verkauft Produkte in über 40 verschiedenen Ländern. Seit 1999 gehört Wasa zu der Barilla Group.





