%%%Aldi und Lidl führen YouGovs BrandIndex für 2016 in Großbritannien an%%%

Nivea

DHL

dm

Haribo

Lidl

Deichmann

Wikipedia

YouTube

Tchibo

Rewe



Das Marktforschungsunternehmen YouGov hat den BandIndex für 2016 bekannt gegeben.Zum dritten Mal in Folge führt die Supermarkt-Kette Aldi den britischen BrandIndex mit einem Buzz-Score von +16.8 an. Gefolgt von Lidl mit +13.4.Der Buzz-Score wird mittels einer Berfragung über das gesamte Jahr ermittelt. Teilnehmer werden gefragt ob sich in den vergangenen zwei Wochen etwas über die Marke gehört haben, in Werbung, den Nachrichten oder Mund zu Mund. Das Gehörte wird dann in positiv oder negative eingeordnet.Die Marke Lidl schnitt auch in anderen Ländern gut ab. In Finnland belegte sie Platz eins, in Frankreich und den Niederlanden Platz zwei und in Dänemark Platz neun. In Dänemark schafften es zudem Audi auf Platz vier und Mercedes-Benz auf Platz zehn. In Frankreich belegte die Kosmetik-Marke Nivea Platz neun.Der BrandIndex für Deutschland sieht wie folgt aus: