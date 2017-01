%%%BMW startet crossmediale Kampagne mit digitalem Schwerpunkt für neue 5er-Limousine / TV-Spot mit Scott Eastwood%%%



Der neue BMW-Claim ist zugleich Anspruch und Programm (Foto: BMW Group)

Für die neue 'BMW 5er'-Reihe zieht der bayerische Automobilproduzent alle Register, vor allem mit digitalen aber auch analogen Kommunikationsformen. Dabei ist der Kampagnen-Slogan 'Die Eroberung der digitalen Welt' Anspruch und Programm zugleich.

Die Kampagne stellt die Innovationen des neuen 'BMW 5er' in den Mittelpunkt und soll den Führungsanspruch von BMW beim Thema Mobilität in einer digitalen Welt unterstreichen.

Stefanie Wurst, Leiterin Marketing BMW Deutschland: "'Die Eroberung der digitalen Welt' ist eine selbstbewusste Unternehmensaussage, die im neuen BMW 5er bewiesen wird. Hochrelevant für unsere Zielgruppe, aber auch ein klares Statement in Richtung Markt und Wettbewerb."

Dieser Anspruch findet sich auch in der Orchestrierung der Kampagne wieder. Bereits mit dem Start der Teaserphase am 7. September 2016 auf bmw.de sowie den BMW Deutschland Social Media Kanälen wurde die Aufmerksamkeit auf das neue Modell gerichtet. Im digitalen Showroom hatten sich bis Ende Dezember 2016 bereits über 600.000 Besucher über die neuen Features des Fahrzeuges informiert.

Mit Start der Kampagne werden über Motiv-Targeting, Online Sonderformate und neue Formate, wie z.B. der xDigital Explorer Ad auf stern.de und capital.de, die Botschaften an die Zielgruppe gebracht. In der mobilen Werbung liegt der Fokus auf Medien-Apps sowie gezielter geolokaler Aussteuerung via Geofencing, was eine Minimierung von Streuverlusten bringen soll. Bei Amazon Fire TV setzt man auf neue Zielgruppen jenseits des linearen Fernsehens, ebenso wie mit Anzeigen im Amazon Kindle Fire HD.

Großformatige Anzeigen sowie Sonderformate in News- und Wirtschaftstiteln bilden die Basis des Printauftrittes zur neuen 'BMW 5er' Limousine. Die Präsenz in den ePaper Ausgaben der belegten Titel schlägt die Brücke ins Digitale. Auch hier stehen die digitalen Features des neuen 'BMW 5er' im Vordergrund.

Bereits zum Beginn der Kampagne wird auch der 'BMW 530e iPerformance' (erhältlich ab März 2017) beworben, ein Plug-In-Hybrid, der die konsequente Umsetzung der 'BMW eDrive Technologie' von 'BMW i' in der Business Klasse von BMW darstellen soll.

Die deutsche Adaption des TV-Spots mit Hollywood Star Scott Eastwood, Sohnemann von Clint Eastwood, inszeniert die neue 'BMW 5er' Limousine als Stütze des modernen Managers, die ihm hilft, seinen Tag effizient zu gestalten.

Ein 15-sekündiger Tag-on zum 'BMW 530e iPerformance' soll den technologischen Anspruch unterstreichen und den Auftritt im TV abrunden. Online kommt zudem ein 15-sekündige Tag-on zum Thema "Interaktives Bedienkonzept" zum Einsatz.

Out of Home soll die Kampagne an den großen deutschen Flughäfen die moderne und digital vernetzte Business-Zielgruppe ansprechen.

Der Tag der Markteinführung, der 11. Februar 2017, wird zum "BMW Digital Tag" in Deutschland. In den mehr als 500 Autohäusern der deutschen BMW Handelsorganisation erwartet die Besucher nicht nur die neue 'BMW 5er' Limousine, sondern auch ein vielfältiges Programm, das die neuen Fähigkeiten des Fahrzeuges erlebbar macht. So können Interessierte sich Features wie die 'BMW Connected App' und die Fahrerassistenzsysteme vom 'BMW Product Genius' erklären lassen. Über Virtual Reality Angebote wird das Fahrzeug virtuell erläutert. Der Hinweis auf den Premierentag im Handel, wird über Online Ads mit "Click to Calendar" Funktion sowie Funkspots kommuniziert. Im Mittelpunkt des nationalen Gewinnspiels 'BMW DisPlay' am Tag der Markteinführung steht die Funktionsweise des neuen und innovativen Bedienkonzeptes.

Die Macher der Kampagne:

Kreation International: Jung von Matt (Alster), Hamburg

Kreation National: Heye Grid, München

Media National: Mediaplus, München; Plan.Net, München

Digital National: Hi-Res!, Berlin