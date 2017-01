%%%Huth + Wenzel und yourfone schmeicheln Smartphone-Usern%%%

Nachdem sich Huth + Wenzel im Pitch den Etat des Mobilfunkanbieters yourfone in Maintal gesichert hat, stellen die Frankfurter Kreativen nun die Kampagne vor. Für ihren Neukunden kreiert Huth + Wenzel eineMultichannel-Kampagne, in der yourfone Komplimente an Smartphone-Nutzer verteilt: "Du! bist zu süß für zu wenig Datenvolumen", "Du! bist zu cool für einen miesen Tarif" oder "Du! bist zu hübsch für ein hässliches Smartphone".

Zu sehen sind die Botschaften der Du!-Kampagne offline auf Plakaten und Anzeigen, OOH, in den Shops sowie online im Social Web – bei Facebook und Instagram. Auch als Spot im Radio sind die Komplimente zu hören. Edgar Cards, PoS- und Messematerialien sowie Promo Flyer runden die Kommunikationsmaßnahmen ab.

yourfone mit möchte mit der Kampagne die Markenbekanntheit steigern, Besucher in die Shops locken und sich als Alternative zu großen Marken positionieren. Als Head of Marketing bei yourfone ist Sabrina Fritzsche verantwortlich.

Vor einigen Monaten setzte sich Huth + Wenzel in einem Pitch gegen mehrere Agenturen durch. Seitdem betreuen die Kreativen den Mobilfunkanbieter als Leadagentur. Nach smartmobil.de sichern sich die Frankfurter somit erneut einen Etat der Drillisch AG.