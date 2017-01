%%%Best Brands 2017: Die Top 10 stehen fest %%%



Die Top 10-Gewinnermarken der jeweiligen Kategorien im Überblick (zum Vergrößern Bild anklicken)

Am 22. Februar werden zum 14. Mal im Bayerischen Hof in München die Best Brands Awards verliehen. Nun stehen in jeder Kategorie die Marken fest, die es in die Top 10 geschafft haben - in den Kategorien „Beste Unternehmensmarke“, „Beste Produktmarke“, „Beste Wachstumsmarke“ sowie in der diesjährigen Sonderkategorie „Best Future Mobility Brand“ (s. Grafik). Erstmals werden damit bereits im Vorfeld die „Top 10“-Gewinnermarken der jeweiligen Kategorie veröffentlicht.

Hinter den Best Brands stehen verschiedene Partner: GfK, ProSiebenSat.1 Media SE, WirtschaftsWoche, Markenverband, Serviceplan, Ströer SE und seit 2016 'Die Zeit'. Deren Chefredakteur Giovanni di Lorenzo eröffnet die diesjährige Verleihung auch. Durch das Programm führt Moderator Klaas Heufer-Umlauf.