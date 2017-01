%%%BodyChange macht sich fit mit achtung%%%

Das Online-Coaching-Programm BodyChange entscheidet sich nach einem Pitch für die Kommunikationsagentur achtung, München und Hamburg. Ausgeschrieben waren der PR- und der Social Media-Etat der Marke. Das Aufgabenpaket umfasst die nationale Arbeit mit Medien und Influencern sowie Social Media und das Community Management. Neben der strategischen Beratung übernimmt achtung auch inhaltlich die Verantwortung für die Social Media-Kanäle von BodyChange. Dazu gehört die Produktion von Content unter dem BodyChange-Motto 'From now to Wow'.

BodyChange in München wurde 2012 gegründet und wirbt mit Detlef Soost als Markenbotschafter. Beim Unternehmen ist Bianca Davies als Marketing Director verantwortlich.

