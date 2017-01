%%%Rewe und thjnk lassen Hase Rocco hoppeln%%%

Die Hamburg Agentur thjnk hat stellt die Vorzüge von Rewe mit Hauptsitz in Köln als Ernährungsexperte in einem neuen TV-Sport dar. Der Botschafter des Claims 'Tu Dir was Frisches' ist der TV-Spot, der in drei verschieden Varianten erscheint. Der Hauptdarsteller ist diesmal der Hase Rocco, der nicht begeistert ist, dass der Hausherr Gefallen an einer gesunden Ernährung und damit auch an seinen geliebten Möhren gefunden hat. Schlussendlich versöhnt Rewe beide Nahrungskonkurrenten miteinander. TV-Start ist der 22. Januar. Ab dem 23.Januar wird der Film auch online auf YouTube und Facebook zu sehen sein.

"Wir sehen uns als kompetenten Partner, der den Verbrauchern bei der Frage 'Was koche ich heute?' proaktiv zur Seite steht", erklärt Elke Wilgmann, als Bereichsleiterin verantwortlich für das Marketing bei Rewe.

Die neue Kampagne ergänzt damit die Aktivitäten rund um das Konzept 'Rewe Deine Küche' mit Rezepten und Inspirationen – vom Internetauftritt über das Kundenmagazin und den wöchentlichen Handzettel bis hin zu Rezeptkarten in den Märkten. Außerdem gibt es eine Kooperation mit brigitte.de zur 'Brigitte-Diät'.

Im Fernsehen ist der Rewe-Spot als 30- und 20-Sekünder in verschiedenen Varianten zu sehen. Die TV-Kampagne wird durch PoS-, Print- und Online-Maßnahmen sowie Ladenfunk rund um das Kampagnen-Motto 'Tu Dir was Frisches' ergänzt. Außerdem ist das Thema in den Märkten durch Bio-Sonderplatzierungen und -Verkostungen erlebbar.

Bei thjnk zeichnen Michael Ohanian (Geschäftsführer Kreation) und Jacques Pense (Creativ Director) für die Kreation verantwortlich. Produziert wurde der Spot von Jo Schmid unter der Regie von Martin Schmid. Verantwortlich für die Animation des Hasen ist Spellwork Pictures. Die Mediaplanung steuert OMD Düsseldorf. Die Musik kommt von Supreme Music. Rewe Digital unterstützt die multimediale Frischekampagne über die

Online-Kanäle.