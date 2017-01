%%%Bet3000 und Sassenbach setzen auf Matze Knop %%%



Ziel der Kampagne ist es, die Markenbekanntheit von Bet3000 weiter zu steigern (Foto: Screenshot)

Pünktlich zur Bundesliga-Rückrunde startet Bet3000, Malta, eine integrierte Kampagne, die neben TV-Spots diverse Onlineformate, Social Media und POS-Maßnahmen umfasst. In der Hauptrolle: Matze Knop.

Der Kult-Comedian und Imitator nimmt als leidenschaftlicher italienischer Trainer, halbseidener Sportmanager und redseliger Fußball-Kommentator augenzwinkernd das Fußballbusiness aufs Korn. Ziel der Kampagne ist es, die Markenbekanntheit von Bet3000 weiter zu steigern und die Zahl der Registrierungen im Bereich Sportwetten, die Zahl der App-Installs und damit auch die Zahl der Wettabschlüsse zu erhöhen. Zielgruppe sind sportaffine Männer zwischen 18 und 55 Jahren.

Die drei 25-sekündigen Spots werden zusammen mit fünfsekündigen Remindern auf zielgruppenaffinen TV-Kanälen in Sportumfeldern wie z.B. Sport1, Eurosport, Sky Sport, DMAX, ntv, RTL Nitro oder N24 geschaltet. Flankiert werden sie unter anderem von einer Online-Kampagne mit Pre-Rolls, Quoten- und Bonusbannern, verschiedenen Landingpages und Social Media Aktivitäten sowie umfangreichem POS-Material für die zahlreichen Bet3000 Shops.

Für die Mediaplanung zeichnet die in München ansässige und inhabergeführte Agentur Brainagency Media zuständig. "Wir freuen uns auf die spannende Herausforderung, die Marke Bet3000 durch unseren consumer centric planning approach in der Zielgruppe nachhaltig zu verankern", so Brainagency-Geschäftsführer Markus Stautner.

Konzeption und kreative Umsetzung der Kampagne stammen von der Münchener Kreativagentur Sassenbach Advertising, die sich den Etat von Bet3000 nach einem Pitch sichern konnte. "Der Markt für Sportwetten ist ein hart umkämpftes Terrain mit vielen etablierten Playern. Differenzierung ist hier besonders wichtig – wir sind sehr zuversichtlich, dass uns das mit diesem Auftritt gelingen wird", so Peter Metz, Geschäftsführer von Sassenbach Advertising. Die Produktion der TV-Spots übernahm die Münchener Filmproduktion Wolff Brothers.